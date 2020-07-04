Певица постелила на гладь бассейна полотенце

Популярная исполнительница Настя Каменских порадовала поклонников очередным забавном видео. Девушка в платье персикового цвета и черных шпильках нырнула в бассейн.

Артистка творчески подошла к прыжку. Она попыталась сымитировать прогулку по воде. Каменских взяла в руки полотенце и "постелила" его на поверхность бассейна. После этого девушка шагнула на импровизированный "пол" и "солдатиком" ушла под воду.

Несмотря на креативный подход к съемкам, жене рэпера Потапа удалось развеселить далеко не всех поклонников. Некоторые оставили под публикации нелестные отзывы.

"Отчаянная вы, мать", "Проверка на трезвость?", "Миниатюра: как я решаю свои проблемы", "Вошла во взрослую жизнь", "Походка кошки, грация картошки", – подписали фолловеры Насти.

Каменских не в первый раз публикует у себя в аккаунте снимки около бассейна. Недавно она сделала фото, находясь под водой.