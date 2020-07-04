"Грация картошки": Каменских попыталась прогуляться по воде на шпильках

"Грация картошки": Каменских попыталась прогуляться по воде на шпильках
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Певица постелила на гладь бассейна полотенце

Популярная исполнительница Настя Каменских порадовала поклонников очередным забавном видео. Девушка в платье персикового цвета и черных шпильках нырнула в бассейн. 

Артистка творчески подошла к прыжку. Она попыталась сымитировать прогулку по воде. Каменских взяла в руки полотенце и "постелила" его на поверхность бассейна. После этого девушка шагнула на импровизированный "пол" и "солдатиком" ушла под воду. 

Несмотря на креативный подход к съемкам, жене рэпера Потапа удалось развеселить далеко не всех поклонников. Некоторые оставили под публикации нелестные отзывы. 

"Отчаянная вы, мать", "Проверка на трезвость?", "Миниатюра: как я решаю свои проблемы", "Вошла во взрослую жизнь", "Походка кошки, грация картошки", – подписали фолловеры Насти. 

Каменских не в первый раз публикует у себя в аккаунте снимки около бассейна. Недавно она сделала фото, находясь под водой. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к Трампу перед выборами

Лидер Белоруссии нашел много общих ценностей у его республики и США

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей