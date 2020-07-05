Снялась для фильма "Текст": Асмус показала обнаженное фото

Снялась для фильма "Текст": Асмус показала обнаженное фото
Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сфотографировать себя в пикантном виде актрису заставил режиссер

Для биографии Кристины Асмус нашумевший фильм "Текст" сыграл немаленькую роль: после работы над картиной девушку буквально затравили за интимную сцену, где та появилась полностью обнаженной. Шквал критики обрушился и на Гарика Харламова, который позволил своей супруги принять участие в подобной съемке. Тогда артист поддержал свою жену, а сама Кристина заявляла, что ничего постыдного в подобной съемке не видит. 

Недавно Харламов и Асмус объявили о разводе после 8 лет брака. Сами звезды утверждают, что "Текст" в принятии решения не сыграл никакой роли. Однако сейчас, спустя некоторое время после новости, Кристина стала публиковать откровенные фото, которые ее заставлял снимать режиссер картины на телефон.

Актриса опубликовала в "Инстаграм" фото из ванной, на котором предстала полностью обнаженной. Девушка утверждает, что в ее жизни это стало единственным случаем, когда она засняла себя в таком виде.

С момента выхода фильма прошел практически год, почему Асмус решилась на публикацию этого снимка именно сейчас – загадка. 

Звезды отмечают, что третьи лица в их разводе задействованы не были. Гарик Харламов на своей странице в соцсетях заявил, что причина рассторжения брака кроется в его "алкоголизме" и скверном характере 

Евгения НАГОРСКАЯ

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