Сфотографировать себя в пикантном виде актрису заставил режиссер

Для биографии Кристины Асмус нашумевший фильм "Текст" сыграл немаленькую роль: после работы над картиной девушку буквально затравили за интимную сцену, где та появилась полностью обнаженной. Шквал критики обрушился и на Гарика Харламова, который позволил своей супруги принять участие в подобной съемке. Тогда артист поддержал свою жену, а сама Кристина заявляла, что ничего постыдного в подобной съемке не видит.

Недавно Харламов и Асмус объявили о разводе после 8 лет брака. Сами звезды утверждают, что "Текст" в принятии решения не сыграл никакой роли. Однако сейчас, спустя некоторое время после новости, Кристина стала публиковать откровенные фото, которые ее заставлял снимать режиссер картины на телефон.

Актриса опубликовала в "Инстаграм" фото из ванной, на котором предстала полностью обнаженной. Девушка утверждает, что в ее жизни это стало единственным случаем, когда она засняла себя в таком виде.

С момента выхода фильма прошел практически год, почему Асмус решилась на публикацию этого снимка именно сейчас – загадка.

Звезды отмечают, что третьи лица в их разводе задействованы не были. Гарик Харламов на своей странице в соцсетях заявил, что причина рассторжения брака кроется в его "алкоголизме" и скверном характере