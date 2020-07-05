Песню телеведущей поклонники сочли издевательством из-за непопадания в ноты

Скандал в Среднеуральском женском монастыре, где Собчак и ее съемочной группе серьезно досталось от защитников церкви, подтолкнул ведущую запеть. Она решила сделать свою версию песни из мюзикла "Норт-Дам де Пари", облачившись в образ Квазимодо.

Светская дива не постеснялась в выражениях, которые использовала в тексте песни.

"Я и с носом прежним не была Мерлин Монро", – поет она.

Свое лицо с травмами носа Ксения назвала "рылом". Она шутливо отметила, что эти побои стали результатом того, что она делала в своей жизни. К примеру, Собчак вспомнила съемки и конфликт с Тимати, свой крабовый бизнес и участие в президентских выборах.

"Но даже в храме, где со свечей течет елей, мне божьи люди понавешали люлей", – продолжает Ксения.

Далеко не всем поклонникам такое видео пришлось по вкусу. Одни упрекнули телеведущую за избыток мата, другие заметили, что слушать эту песню спокойно невозможно, поскольку Ксения не попадает в ноты.

"Нота "Ля" даже удивленно вздрогнула, когда в нее нечаянно попали", "У меня кровь из ушей пошла", – раскритиковали исполнение песни пользователи.

Недавно стало известно, что после скандала с Собчак священника монастыря лишили сана.