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Скандал в Среднеуральском женском монастыре, где Собчак и ее съемочной группе серьезно досталось от защитников церкви, подтолкнул ведущую запеть. Она решила сделать свою версию песни из мюзикла "Норт-Дам де Пари", облачившись в образ Квазимодо.
Светская дива не постеснялась в выражениях, которые использовала в тексте песни.
"Я и с носом прежним не была Мерлин Монро", – поет она.
Свое лицо с травмами носа Ксения назвала "рылом". Она шутливо отметила, что эти побои стали результатом того, что она делала в своей жизни. К примеру, Собчак вспомнила съемки и конфликт с Тимати, свой крабовый бизнес и участие в президентских выборах.
"Но даже в храме, где со свечей течет елей, мне божьи люди понавешали люлей", – продолжает Ксения.
Далеко не всем поклонникам такое видео пришлось по вкусу. Одни упрекнули телеведущую за избыток мата, другие заметили, что слушать эту песню спокойно невозможно, поскольку Ксения не попадает в ноты.
"Нота "Ля" даже удивленно вздрогнула, когда в нее нечаянно попали", "У меня кровь из ушей пошла", – раскритиковали исполнение песни пользователи.
Недавно стало известно, что после скандала с Собчак священника монастыря лишили сана.
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