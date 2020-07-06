Дочь Гузеевой вернулась в синяках после ночной прогулки

Дочь Гузеевой вернулась в синяках после ночной прогулки
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Бухарова рассказала о произошедшем в соцсети

Дочь известной телеведущей Ларисы Гузеевой получила травмы во время прогулки в позднее время. Ольга Бухарова поделилась фото с многочисленными синяками.

В инстаграм-историях наследница звезды экрана показала свое тело после очередной тусовки с друзьями. Сейчас у нее несколько синяков на руках, колене, ссадина на лице и кровоподтек на бедре. На вопросы знакомых о том, что произошло, девушка сначала отшучивалась. Мол, виноват некий Тони. Позже она также выложила другой скриншот переписки с подругой. Судя по всему, это их общий друг.

В итоге, как призналась 20-летняя дочка артистки, она просто поскользнулась и упала, когда "пыталась сделать батман тандю". На эту фразу кто-то из владеющих танцевальной терминологией друзей ответил Ольге: "Батман тандю с размаха – это гран батман. Хотя смотря какой размах…Может быть и пассе партер" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Вскоре Бухарова также выставила в соцсети несколько веселых снимков с друзьями и бокалы с напитками. А еще опубликовала кадр из ванной. Видимо сейчас, несмотря на травмы, она чувствует себя хорошо.

Напомним, на днях сама Лариса Гузеева поделилась милым фото с наследницей. На снимке телеведущая лежит под одним одеялом с дочкой, ласково называя ее "Лелей", и гладит девушку по спине. Звезда также высказала уверенность, что "ребенок должен мягко спать и сладко есть". Еще ведущая программы "Давай поженимся" призналась, что старается дать своей девочке все самое лучшее. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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