Подписчики продюсера припомнили ему жалобы на "бедственное положение" артистов

На Иосифа Пригожина обрушился шквал критики от подписчиков. Известный продюсер разозлил народ покупкой дорогой рыбы и фотографиями шикарных автомобилей. Припомнили ему и недавние высказывания по поводу "бедности артистов", а также нашли "аргументы" для подобных публикаций.

Накануне Пригожин выложил в своем "Инстаграм" фото с крупной рыбой. По оценке некоторых пользователей, этот тунец должен стоить "не меньше 600 долларов" (около 43 тыс. рублей). Сам продюсер иронично подписал фото: "Когда-то она плавала".

После этого подписчиков звезды буквально прорвало от негодования. "Рыбка как раз для бедствующих артистов", "Правительство поддержку оказало", "Так вот как оказывается банкроты живут", "Это на субсидию от государства", "В Москве-реке поймали", – саркастично прокомментировали увиденное пользователи соцсети.

Спустя несколько часов после поста Пригожин удивил подписчиков и другим снимком. На нем изображено два шикарных авто премиум-класса.

"В это лето в Москве движуха стала как в Монако", – отметил продюсер под кадром.

Мимо такого контента "фанаты" продюсера также не смогли пройти. "Интересно, Йося получил компенсацию по бедности? За карантин? Даже, смотреть на это мерзко", "Это все бедствующие артисты, уважаемый", "А кто-то на "Ролтон" клянчил", – не унимались подписчики.

Напомним, буквально в мае Иосиф Пригожин публично заявил, что пандемия поставили в бедственное положение огромное количество звезд шоу-бизнеса. Он также заявил, большинство известных артистов были вынуждены жить на накопленные деньги потому, что оказались без прибыли.