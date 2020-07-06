Артист перенес десять операций на колене

Известный танцовщик Николай Цискаридзе вспомнил о тяжелом периоде в своей жизни. Артист рассказал о десяти операциях на колене и сложной реабилитации после них. По словам звезды, ему тогда очень помогла Галина Казноб. Женщина не отходила от постели балеруна.

На своей странице в "Инстаграм" Цискаридзе откровенно написал о травме колена, полученной 17 лет назад перед премьерой в Париже. Тогда к хирургу Николай пошел вместе с Галиной Казноб, которую ему назначили сопровождающей. Во время консультаций врача, операций и периода восстановления женщина была рядом с Николаем.

Артист также вспомнил, как ему было плохо после хирургического вмешательства. Высокая температура под 40, золотистый стафилококк и еще девять операций. Итог – месяц прибывания в больнице. Все это время женщина дежурила у постели танцовщика с раннего утра до позднего вечера.

"Три недели ада неснижаемой температуры", – вспомнил Цискаридзе.

Танцовщик добавил, что, когда он восстановился и смог наконец выйти на сцену, Казноб также была рядом. Этим трогательным рассказом Николай поздравил свою спасительницу с юбилеем. Он пожелал ей здоровья, счастья и признался в любви. А также добавил, что, как только карантин снимут везде, он обязательно встретится с "любимой Галей" и обнимет ее.

К слову, Цискаридзе редко рассказывает о подробностях своей жизни публично. В феврале этого года артист раскрыл зарплату танцовщиков балета. Он также уточнил, что всегда приходится надеяться на доход вне сцены.