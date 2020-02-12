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Цискаридзе раскрыл способы заработка звезд балета

Цискаридзе раскрыл способы заработка звезд балета
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты сильно зависят от спонсоров

Николай Цискаридзе рассказал, как на самом деле зарабатывают звезды балета. По его словам, в театре участникам постановок платят около 12 тыс. руб., поэтому приходится надеяться на доход вне сцены. Этим он поделился в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

По его словам, люди, которые зарабатывают чрезмерно, в театре есть, кроме того, им доплачивают спонсоры. Доход начинающих артистов балета зависит от количества выступлений. Карьера участников постановок же заканчивается довольно рано. "Если в 23 года ты не звезда, то до свидания", – пояснил Цискаридзе.

Успех артистов также во многом зависит от руководства театра. По словам Цискаридзе, труппами зачастую управляют те люди, которые сами звездами никогда не были, и провоцируют скандалы в коллективе. "Они сталкивают людей лбами, чтобы пользоваться своей властью", – цитирует Цискаридзе Teleprogramma.pro.

Бывший солист Большого театра также рассказал о травле Анастасии Волочковой. По его словам, танцовщицу часто пытались использовать из-за ее красоты и таланта. Сейчас в интернете часто сомневаются в прошлых успехах танцовщицы, однако артист отозвался о ней как о талантливой и одаренной балерине: "Производила на окружающих ошеломляющее впечатление. Ее сильно вознесла волна славы, и быстро пришел успех".

Ранее у Николая Цискаридзе появились серьезные проблемы со здоровьем из-за стресса. Артисту балета пришлось несколько раз вызывать скорую.

Карина СИРАЗОВА

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