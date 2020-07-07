Ива и пышные пионы: Рожкова показала свой сад

Ива и пышные пионы: Рожкова показала свой сад
Светлана Рожкова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юмористка скрылась за городом вместе с семьей

Светлана Рожкова, которой врачи поставили смертельный диагноз, проводит время в саду на своем участке. Звезда "Аншлага" любит выращивать цветы и нередко показывает подписчикам результаты своих трудов. В новых публикациях артистка провела очередную экскурсию.

В инстаграм-историях она опубликовала снимок, на котором позирует у кустов ромашек. Юмористка села на траву, скрестив ноги. За ее спиной можно разглядеть крышу дома. "Все в сад", – подписала фотографию Светлана.

На следующих кадрах Рожкова рассказала о первом растении, посаженное ею на участке. Им оказалась необычная кустовая ива, которая сильно разрослась за это время. Снимала заслуженную актрису ее младшая дочь Варвара. "Вот такой садовод", – прокомментировала девушка рассказ матери о цветах.

Скриншот instagram.com/stories/svetrozhkova

Напомним, что несколько лет назад Светлане поставили страшный диагноз - билиарный цирроз. Артистке пообещали всего полтора года жизни, однако за время карантина ее здоровье, наоборот, улучшилось.

Звезда программы "Аншлаг" проводит время на природе и держит болезнь под контролем, а врачи даже делают положительные прогнозы.

Карина СИРАЗОВА

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