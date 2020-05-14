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Смертельно больная звезда "Аншлага" пошла на поправку

Смертельно больная звезда "Аншлага" пошла на поправку
Светлана Рожкова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Самоизоляция оказалась полезна для здоровья артистки

Несколько лет назад Светлана Рожкова узнала о своем диагнозе. Врачи нашли у нее билиарный цирроз и обещали ей чуть больше года жизни. Однако знаменитость не прекращает бороться с этим одним из самых опасных заболеваний печени. Наоборот, ее состояние улучшилось.

Сама звезда передачи "Аншлаг" предполагает, что все дело в самоизоляции. Болеющая артистка из-за пандемии коронавируса сразу же укрылась в доме за городом, где не принимает гостей. На природе она пошла на поправку.

Более того, врачи теперь видят положительную динамику и дают хорошие прогнозы.

"Сейчас я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно", – пояснила юмористка в разговоре с "Собеседником".

Артистка несколько раз оказывалась на волосок от смерти. Еще в молодости будущая знаменитость на пустой желудок выпила спиртное. В результате ее спасали медики скорой помощи.

Позже Светлана Рожкова стала жертвой аварии – автомобиль неожиданно налетел на нее, и спасти звезду "Аншлага" смогла лишь плотная одежда.

Дарья ПЕТРОВА

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