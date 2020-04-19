Смешные шутки и приколы от звезд "Аншлага"
Хотя "Аншлаг" уже не показывают по телевизору, эта передача остается любимой у многих россиян. Редакция "Утро.ру" вспомнила самые смешные шутки юмористов.
- Сергей Дроботенко
Новогодние праздники – это самое тяжелое испытание. Не все доходят до финиша. Не все потом могут вспомнить, что с ними было в ночь с 1 на 10.
З1 декабря, 9 вечера. Вы садитесь за праздничный стол. Далее память стерта.
1 января, ранее утро, 16:00. В хрустальной тишине раздается скрежет – это открываются ваши веки. Трудно дышать. Нос полностью забит конфеты, телевизор все еще работает. На экране все еще Максим Галкин. Вы подползаете к зеркалу и думайте: "не знаю, как там по восточному календарю, но кажется наступил год свиньи".
По дороге на кухню встречаете супругу. Она в ночнушке и в бусах с елки. Вы проходите мимо, не узнав друг друга, – рассказывал Сергей Дроботенко на праздничном концерте "Аншлага".
***
- Владимир Винокур
Я работаю в ЖЭКе. Народ у нас простой. Может, университет мы не окончивали, но что касается великого и могучего русского языка, то мы его
знаем во всем его величии и могуществе. И то, что многие называет матом, а для
нас это обычная повседневная речь. Если бы за мат давали "Оскара", мы бы из этих
статуэток сделали километровый забор вокруг ЖЭКа.
И вдруг один начальник издает приказ, что "в связи с культурным обслуживанием населения, кто хоть одно слова матом скажет – штраф тысяча рублей". При нашей профессии, это 5 минут – зарплаты нет", – шутил Владимир Винокур.
***
- Клара Новикова
– Алле, Ирусик? Это Натусик. Нет, я не пропала никуда, я нашлась! Ну что ты плачешь? Ирусик, послушай, я в ссылке. Хутор отстойный задрипинского района. Ирусик, я добровольна отконвоирована. Представляешь, моему кибиоргу захотелось на природу. Что ты мне посоветуешь? Разсвестись?! Ирусик, и на что я буду жить. За годы совместной жизни я освоила только одну профессию – трепаться по телефону. Он говорит, что у меня не язык, лента новостей. Он говорит, что если я напрягу мышцы языка, Шварценеггер постесняется показывать свои бицепсы, шутила Клара Новикова.
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