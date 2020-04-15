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Звезда "Аншлага" рассказала о приступах немоты и потере сознания

Звезда "Аншлага" рассказала о приступах немоты и потере сознания
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористка переволновалась перед встречей с Примадонной

Елена Воробей в день рождения Аллы Пугачевой вспоминала о том, как в первый раз увидела певицу, которую не раз изображала со сцены. Звезда "Аншлага" рассказала, что перед встречей с такими людьми появляется немота и ломота в теле, а сознание замутняется.

По словам артистки, у нее случился полуобморок, так как она с большим уважением относится к Пугачевой и очень любит ее.

Первая очная встреча произвела на Елену Воробей неизгладимое впечатление. Она до сих пор помнит, что именно ей сказала певица. Алла Борисовна посчитала, что у звезды "Аншлага" есть большой потенциал – это, как рассказала юмористка Teleprogramma.pro, очень мотивировало ее.

Теплые слова в адрес Пугачевой Воробей сказала в день рождения певицы. Сегодня Примадонне исполнился 71 год. В этот день с ней рядом самые близкие люди – муж Максим Галкин и дети. 

Старшая дочь знаменитости Кристина Орбакайте приехать в замок в дерене Грязь не смогла. Она обратилась к знаменитой родственнице с помощью видео. 

Дарья ПЕТРОВА

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