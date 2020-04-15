Юмористка переволновалась перед встречей с Примадонной

Елена Воробей в день рождения Аллы Пугачевой вспоминала о том, как в первый раз увидела певицу, которую не раз изображала со сцены. Звезда "Аншлага" рассказала, что перед встречей с такими людьми появляется немота и ломота в теле, а сознание замутняется.

По словам артистки, у нее случился полуобморок, так как она с большим уважением относится к Пугачевой и очень любит ее.

Первая очная встреча произвела на Елену Воробей неизгладимое впечатление. Она до сих пор помнит, что именно ей сказала певица. Алла Борисовна посчитала, что у звезды "Аншлага" есть большой потенциал – это, как рассказала юмористка Teleprogramma.pro, очень мотивировало ее.

Теплые слова в адрес Пугачевой Воробей сказала в день рождения певицы. Сегодня Примадонне исполнился 71 год. В этот день с ней рядом самые близкие люди – муж Максим Галкин и дети.

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