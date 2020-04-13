Звезда "Кривого зеркала" выпила натощак и едва не умерла
Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов признался в своих зависимостях и рассказал, что едва не умер в начале весны. Спасти умирающую звезду смог только врач – однофамилец Евгения Петросяна. Сам артист видит в этом нечто удивительное и уже даже начал шутить по этому поводу.
Юморист долгое время не подозревал, что со здоровьем что-то не так. Однако в конце марта почувствовал себя плохо и потерял сознание. Уже тогда Морозов начал думать о конце своей жизни, однако самое сложное было впереди.
Врачи провели артисту операцию из-за открывшейся язвы. Мужчина мог умереть на операционном столе из-за большой кровопотери, однако врач Петросян смог спасти звезду телешоу.
"И я понял, что прогулялся уже по краешку. Можно сказать, с того света вернули", – рассказал Александр в шоу "Ты не поверишь".
После того как артист юмористического шоу пришел в себя, он рассказал, что накануне выпивал алкоголь на голодный желудок. Морозов не отрицает, что продолжает пить и курить. Однако сейчас собирается ограничить количество спиртного.
Как дополняет РИА ФАН, проблемы с алкоголем у звезды "Аншлага" могли возникнуть после операции. В прошлом году юморист захотел похудеть без спорта и диет: установил бандаж на желудок и перенес шунтирование. Эти манипуляции могли привести к язве.
Ранее "Утро.ру" писало о звезде "Аншлага", которая борется за жизнь.
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