Артистка до сих пор отходит от случившегося

Певица откровенно поделилась страшной историей, которая недавно с ней приключилась. На съемках своего клипа "Самолеты" Анна Седокова упала и разбила себе лицо, руку, ногу и ушибла грудную клетку. Какое-то время певица даже не могла сделать вдох. Звезда показала поклонникам бинты на ранах.

Подробный рассказ артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Когда снимали сцену на взлетной полосе, бывшая солистка группы "ВИА Гра" бежала на каблуках в сторону камеры, а потом споткнулась и упала лицом на землю.

"Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло", – вспомнила Седокова.

После этого певицу положили на землю. По словам звезды, ее команда не на шутку испугалась. В итоге у Анны был разбит нос, распухло и кровоточило колено, появилась рана на руке. Но певицу это не остановило, и съемки продолжились. Исполнительница уверенно ринулась в бой сказав, что теперь "все по-настоящему".

Также артистка высказала удивление тем, как слова песни воплотились в жизнь. В какой-то момент Анна поет: "Не дай мне упасть". Седокова добавила, что она давно живет под девизом "важно не сколько раз ты упал, а сколько поднялся".

В конце поста звезда поблагодарила съемочную команду и отметила профессионализм всех, кто в нее входит. Также певица сказала спасибо всем за беспокойство и теплые слова, сообщив, что сейчас еще хромает и не может двигать рукой. Травмы она также показала в инстаграм-историях.

Напомним, о том, что Анна Седокова получила травму, стало известно еще вчера, 6 июля. Певица не сразу раскрыла все подробности произошедшего.