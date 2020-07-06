Артистка показала шокирующее видео

День Анны Седоковой начался со съемок нового клипа. В одной из сцен певица должна была бежать по взлетной полосе, однако что-то пошло не по плану – звезда всем телом упала вперед, зацепившись каблуком за лямку на штанине.

Шокированные подписчики пытаются выяснить, насколько серьезны травмы красавицы, и в каком состоянии находится ее лицо. Сама Седокова не показывает, как выглядит после падения, однако на боли пожаловалась в социальной сети.

"Было ли больно? Было. Будет ли еще?"

– написала Седокова в "Инстаграм".

Артистка пострадала на съемках своей самой, по ее мнению, драматичной песни "Самолеты". Взволнованные поклонники интересуются состоянием звезды, а кто-то предполагает, что все происходящее в ролике – просто постановка.

"Ааааа! Бедная.Ты как вообще? Жива?", "Анечка, очень тебя жаль, но смотрю на повторе", "Сердце за тебя запереживало....как ты?", "Это специально?", "Это вы так не специально грохнулись?", "Аж сердце замерло", "А лицо? Как же лицо? Не пострадало?" – интересуются в "Инстаграм" Седоковой.

Ранее Анна Седокова подверглась критике из-за откровенных фото. Пользователям не понравился яркий купальник звезды и ее снимок в спортивном топе. Комментаторы считают, что артистке следовало бы прикрывать свое тело.