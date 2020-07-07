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Таисия Повалий опубликовала свежие фото, после чего в сети началось бурное обсуждение внешности звезды. Некоторые подписчики заметили: украинская певица заметно изменилась. Об этом написали в "Инстаграм".
Народная артистка Украины поделилась портретными снимками из своего дома в Киеве. Певица сфотографировалась с ярким макияжем и пышной прической. Причем кадры, судя по всему, выставила совсем без обработки: второе фото оказалось слегка размазанным.
Такие крупные снимки лица Повалий вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Одни написали, что Таисия стала выглядеть старше, а другие и вовсе заметили неестественность в ее внешности.
"Что с лицом, не узнать", "Стареет Таисия", "Опять поменялась", "Что у вас с лицом, оно не естественное",
– раскритиковали внешность 55-летней Повалий в комментариях.
Впрочем, часть поклонников украинской певицы сразу же вступились за нее. В сети отметили, что она, в отличие от многих других звезд, просто не ретуширует фотографии, а для своего возраста выглядит просто замечательно:
"Оно [лицо] как раз естественное! И в естественности красота! Ох уж это поколение фильтров и фотошопов", "Что все так набросились? Хорошее фото. Таисия, никого не слушайте! Вы супер!"
Ранее Таисия Повалий выступила на празднике для белорусских выпускников, где под ее песню станцевал Александр Лукашенко.
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