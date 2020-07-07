"Мерзко и дешево": Самойлову обругали из-за фото с Джиганом

"Мерзко и дешево": Самойлову обругали из-за фото с Джиганом
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники считают, что супруги устроили шоу из развода

Оксана Самойлова, рэпер Джиган и их дочки поучаствовали в сказочной фотосесии – семья прогуливалась по лесу в окружении животных. Снимки не оставили равнодушными подписчиков красавицы. Жену музыканта облили грязью в комментариях.

Пользователи в шоке от того, что Самойлова так быстро забыла все обиды и простила супруга. Они вновь напомнили жене Джигана слухи о его изменах. Некоторые комментаторы обвиняют рэпера и его супругу в обмане: якобы оба просто играли в развод, чтобы привлечь к себе внимание.

Сама Оксана Самойлова не реагирует на критику, также она не сделала официального заявление о воссоединении с возлюбленным, что также злит публику.

"Хайпанули на отношениях, фу, позор. Это мерзко и дешево", "Я требую объяснений насчет Джигана", "Не ожидала от вас такого лицемерия, почему-то до последнего верила, что вы не станете обманывать своих подписчиков", "Вот этот олень с рогами на последнем фото как "аватар" всех ваших подписчиков, которые поверили в историю про развод", – отреагировали комментаторы.

Одна из девушек написала в "Инстаграм", что за время всей это шумихи Оксана смогла заработать много миллионов, а также нанесла ущерб всем девушкам.

Некоторые подписчики, наоборот, хорошо восприняли воссоединение знаменитых мужа и жены. Им кажется, что супруги просто созданы друг для друга, а в их совместной жизни просто был нелегкий период.

Напомним, Оксана Самойлова еще весной объявила о разрыве с Джиганом, упомянув о его предательстве. Сразу же супруги не разъехались, а потом и вовсе забрали заявление о разводе. 

Дарья ПЕТРОВА

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