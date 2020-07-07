Актриса призналась, когда в последний раз посещала кабинет косметолога

Актриса Кристина Асмус призналась, что уже 10 лет не была у косметолога и уж тем более не делала пластических операций на лице. Тем не менее в 32 года ей удалось сохранить молодость и естественную красоту.

На своей странице в "Инстаграм" Асмус рассказала подписчикам, что ей не известны названия ни одной косметической манипуляции, кроме чистки лица. Но и на нее артистка не ходит. По словам Кристины, она никогда не делала маски, не накладывала патчи под глаза, не пользовалась скрабами, базами под макияж, не проводила пилингов для лица и даже не наносила увлажняющие крема. Изредка она наносит на лицо пудру, тональный крем или солнцезащитное средство.

При этом она добавила, что совсем не является противником косметологических процедур и средств по уходу за кожей лица. Однако из-за того, что у нее "был печальный опыт", связанный с косметологическими манипуляциями, девушка решила раз и навсегда отказаться от них.

В комментариях некоторые поклонники похвалили свою любимицу, другие же усомнились в ее честности: "Красавица, пример для многих девушек. Согласна с вашими словами, не стоит увлекаться косметическими процедурами, особенно когда кожа и так в прекрасном состоянии", " А еще в фотошопе регулярно! Да?!", "Да, славьтесь, фильтры", "А как же театральный грим? Вы же в кадр входите в гриме?", " Ну-ну, конечно".

Не так давно Кристина Асмус показала фото, на котором предстала полностью обнаженной. По ее словам, это единственный случай, когда она сняла себя в таком виде.