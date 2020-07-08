Наследница журналистки готовится стать мамой во второй раз

Дочь Юлии и Андрея Норкиных беременна. Александра Шатова готовится к появлению на свет второго малыша, о чем сама сообщила в соцсети.

Она поделилась радостным известием, опубликовав фото с вручения диплома по окончании ветеринарной академии. На снимке наследница журналистов позирует вместе с ректором вуза и сокурсницей.

Подписчики принялись поздравлять дочь Норкиной, при этом некоторые из них заметили, что живот выпускницы выглядит округлившимся. Кроме того, она надела свободное платье.

"Второго малыша ждете?" – спросили у Александры в комментариях. На что дочь погибшей ведущей ответила утвердительно.

Шатова замужем и уже воспитывает сына Диму – мальчик родился в мае прошлого года. Раньше она работала на НТВ в программе своего отца.

Напомним, что мать Александры Юлия Норкина внезапно ушла из жизни месяц назад. Потерю супруги тяжело переживает ее муж, официальной причиной смерти назвали инфаркт. Тем не менее вокруг трагедии ходят разные слухи. Так, по одной из версий, Норкина умерла из-за проблем в семье.