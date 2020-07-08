Звезда "Инстаграм" призналась, что все еще обижена на супруга

Оксана Самойлова раскрыла причину, по которой сохранила брак с рэпером Джиганом. Любящая мать посчитала правильным дать детям шанс на полноценную семью.

При этом знаменитость подчеркнула, что в ее отношениях с Джиганом многое изменилось, и она до сих не простила его. Откровениями манекенщица поделилась в "Инстаграм". Девушка заметила, что признает развод логичным завершением неприятной истории с мужем, однако любовь к детям удержала ее от этого шага.

Самойлова призналась, что одной с четырьмя детьми ей бы было слишком тяжело: наследникам могло не хватить внимания только матери. Кроме того, одна из дочерей звездной пары очень тяжело переживала размолвку в семье.

"Ариела перестала спать ночами в панических атаках. Я реально испугалась", – разоткровенничалась звезда в соцсети.

Жена Джигана также отметила, что до сих пор не уверена в правильности принятого решения. Свою историю она считает "скорее плохим примером".

"Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет", – пояснила знаменитость.

Напомним, разлад в звездной паре произошел вскоре после рождения четвертого ребенка. Джиган, который шокировал поклонников странным поведением в соцсетях, попал в клинику, где проходил реабилитацию. После этого его жена заявила, что подала на развод, однако спустя некоторое время Оксана Самойлова передумала.