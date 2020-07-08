Сохранила ради детей: Самойлова назвала причину отказа от развода

Сохранила ради детей: Самойлова назвала причину отказа от развода
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Звезда "Инстаграм" призналась, что все еще обижена на супруга

Оксана Самойлова раскрыла причину, по которой сохранила брак с рэпером Джиганом. Любящая мать посчитала правильным дать детям шанс на полноценную семью.

При этом знаменитость подчеркнула, что в ее отношениях с Джиганом многое изменилось, и она до сих не простила его. Откровениями манекенщица поделилась в "Инстаграм". Девушка заметила, что признает развод логичным завершением неприятной истории с мужем, однако любовь к детям удержала ее от этого шага.


Самойлова призналась, что одной с четырьмя детьми ей бы было слишком тяжело: наследникам могло не хватить внимания только матери. Кроме того, одна из дочерей звездной пары очень тяжело переживала размолвку в семье.

"Ариела перестала спать ночами в панических атаках. Я реально испугалась", – разоткровенничалась звезда в соцсети.

Жена Джигана также отметила, что до сих пор не уверена в правильности принятого решения. Свою историю она считает "скорее плохим примером".

"Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет", – пояснила знаменитость.

Напомним, разлад в звездной паре произошел вскоре после рождения четвертого ребенка. Джиган, который шокировал поклонников странным поведением в соцсетях, попал в клинику, где проходил реабилитацию. После этого его жена заявила, что подала на развод, однако спустя некоторое время Оксана Самойлова передумала.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

На Западе расшифровали тайное послание Путина

Президент России был предельно откровенен, выступая в связи с 75-летием Победы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей