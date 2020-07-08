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Друг покойной ведущей Юлии Норкиной, руководитель отдела спецпроектов в компании Universal Music Russia Леонид Дзюник уверен, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская вряд ли причастна к ее гибели, как и к смерти художника и писателя Сергея Заграевского.
Изданию iReactor Дзюник рассказал, что экс-супруга Армена Джигарханяна родилась на западе Украины. А у жителей тех мест, по его мнению, довольно северные характеры, плюс полно различной мистики. Однако, полагает Дзюник, Цымбалюк-Романовская не стала бы делать настолько дурных поступков из-за какой-то личной неприязни к Норкиной. Да и серьезных обид у пианистки на покойных ведущую и художника не было.
Что касается смерти Сергея Заграевского, то, по словам Леонида Дзюника, Виталина Цымбалюк-Романовская тут и вовсе не при чем. Родственники художника рассказали Дзюнику, что у Заграевского случился сердечный приступ и оторвался тромб. Это и стало причиной смерти. В момент гибели эксперт передачи "Пусть говорят" находился дома, среди близких.
Дзюник подчеркнул, что у Заграевского не было конфликтов с Цымбалюк-Романовской.
Ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская тоже прокомментировала слухи о своей причастности к кончине Юлии Норкиной и Сергея Заграевского. Экс-жена Джигарханяна считает, что это может быть возмездием тем, кто ее не любит.
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