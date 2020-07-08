Он считает, что родственники хотят свести с ума известного продюсера

Сын создателя группы "На-на" Бари Алибасов-младший уверен, что на его отца охотятся три человека. Они хотят свести известного продюсера в могилу, чтобы заполучить его московскую квартиру.

Бари Алибасов-младший рассказал об этом отцу во время визита к нему в психиатрическую больницу № 1 им. Алексеева. Об их встрече сообщает издание News.ru. Молодой человек принес в больницу цветы, детское питание и фрукты.

Во время встречи с отцом Алибасов-младший рассказал ему, что его супруга Лидия Шукшина тоже давно сошла с ума и ее дочь Ольга теперь оформляет опекунство. Да вот только не из благих намерений, а чтобы завладеть половиной квартиры в столице. С этой же целью женщина подговорила свою мать споить создателя "На-на". Ведь если тот умрет, то часть имущества достанется ей.

Алибасов-младший настаивает на разводе Шукшиной и своего отца. Он считает, что если они разойдутся, то женщина и ее дочь уже не смогут ничего сделать с квартирой. При этом бракоразводный процесс затягивается уже на шесть месяцев, так как Алибасова не могут признать дееспособным.

В настоящее время, по мнению молодого человека, за продюсером охотятся три человека. В конце встречи сын скал отцу, что его с марта спаивают некачественной водкой, чтобы тот стал невменяемым. Алибасов-младший добавил, что на этих трех людей уже возбуждено уголовное дело.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что продюсеру Бари Алибасову предстоит долгая реабилитация и вполне возможно, что проблемы со здоровьем у него останутся на всю жизнь. Сын Алибасова в свою очередь считает, что отца отравили намеренно и подозревает в этом Лидию Шукшину.