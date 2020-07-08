"Охотятся три человека": сын Алибасова указал на подозреваемых в отравлении отца

"Охотятся три человека": сын Алибасова указал на подозреваемых в отравлении отца
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он считает, что родственники хотят свести с ума известного продюсера

Сын создателя группы "На-на" Бари Алибасов-младший уверен, что на его отца охотятся три человека. Они хотят свести известного продюсера в могилу, чтобы заполучить его московскую квартиру.

Бари Алибасов-младший рассказал об этом отцу во время визита к нему в психиатрическую больницу № 1 им. Алексеева. Об их встрече сообщает издание News.ru. Молодой человек принес в больницу цветы, детское питание и фрукты.

Во время встречи с отцом Алибасов-младший рассказал ему, что его супруга Лидия Шукшина тоже давно сошла с ума и ее дочь Ольга теперь оформляет опекунство. Да вот только не из благих намерений, а чтобы завладеть половиной квартиры в столице. С этой же целью женщина подговорила свою мать споить создателя "На-на". Ведь если тот умрет, то часть имущества достанется ей. 

Алибасов-младший настаивает на разводе Шукшиной и своего отца. Он считает, что если они разойдутся, то женщина и ее дочь уже не смогут ничего сделать с квартирой. При этом бракоразводный процесс затягивается уже на шесть месяцев, так как Алибасова не могут признать дееспособным.

В настоящее время, по мнению молодого человека, за продюсером охотятся три человека. В конце встречи сын скал отцу, что его с марта спаивают некачественной водкой, чтобы тот стал невменяемым. Алибасов-младший добавил, что на этих трех людей уже возбуждено уголовное дело.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что продюсеру Бари Алибасову предстоит долгая реабилитация и вполне возможно, что проблемы со здоровьем у него останутся на всю жизнь. Сын Алибасова в свою очередь считает, что отца отравили намеренно и подозревает в этом Лидию Шукшину.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

Заслужили отдых: кто уйдет на пенсию в 50 лет

Определенным категориям граждан придется потрудиться, чтобы начать получать выплаты от государства раньше остальных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей