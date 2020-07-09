Актриса поделилась архивным снимком, на котором целуется с актером Андреем Мягковым

Ведущая решила поздравить своего партнера по фильму "Жестокий романс" Андрея Мягкова не совсем обычным образом. Гузеева поделилась с подписчиками фото в "Инстаграм", на котором главные герои картины страстно целуются. В подписи к фото актриса трогательно добавила "С Днем рождения, Андрей Васильевич!" и поблагодарила судьбу. Актеру исполнилось 82 года.

Съемка в киноленте Эльдара Рязанова стала первой серьезной работой Ларисы. После того, как фильм показали на всех экранах страны, актриса сразу же стала всенародной любимицей. Ее партнером по фильму стал Андрей Мягков, для которого эта роль тоже стала знаковой, поскольку мужчина показал себя в нетипичном амплуа.

Подписчики присоединились к поздравлениям и поспешили отметить, что "Романс" – их любимый фильм, который они пересматривали множество раз.

"Ваш фильм можно смотреть до бесконечности, любуюсь вами, какая вы талантливая и красивая, глаз не оторвать. Спасибо за такой фильм", – восхищаются в комментариях.

Одна из подписчиц отметила, что не помнит этого поцелуя, хотя знает фильм наизусть. В ответ на это ей сказали, что, вероятнее всего, данный фрагмент был вырезан.

Сама Гузеева охотно отвечает на комментарии к фото. Так, один из фолловеров шутливо отметил, что актриса любит целоваться, на что ведущая в привычной ей манере ответила коротко и ясно: "ненавижу".

Напомним, что артистка уже ссорилась с подписчиками раньше. Под одним из своих постов Гузеева жестко отреагировала на замечания об отсутствии маски и назвала фолловеров идиотами.