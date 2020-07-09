"Грязная история": Сафронов оценил причастность Цымбалюк к смерти звезды "Пусть говорят"

"Грязная история": Сафронов оценил причастность Цымбалюк к смерти звезды "Пусть говорят"
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Художник шокирован внезапной кончиной коллеги

Никас Сафронов поделился своим мнением по поводу того, что Виталина Цымбалюк-Романовская якобы замешана в смерти Сергея Заграевского. На его взгляд, обвинения в адрес пианистки надуманы и не имеют ничего общего с реальностью.

Известный художник признался, что был шокирован внезапным уходом из жизни его коллеги. Сергей Заграевский являлся академиком Российской академии художеств, и был близко знаком с Сафроновым.

По поводу нашумевшей истории о некой мистической связи между Цымбалюк-Романовской и смертями "неугодных" ей людей шоумен высказался однозначно. Он напомнил, что вокруг публичных личностей постоянно возникают слухи, и призвал не обращать внимание на подобные домыслы.

Художник добавил, что во время громкого развода Армена Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской старался держаться в стороне, так как считает неправильным копаться в "грязной семейной истории" знаменитостей, пишет издание "Дни.ру"


Напомним, 6 июля Сергей Заграевский ушел из жизни. Причиной стал сердечный приступ. При этом внезапную смерть одного из экспертов "Пусть говорят" некоторые пользователи Сети связали с Цымбалюк-Романовской.

При этом у самой Виталины подобные конспирологические теории вызвали смех.

Ольга ФЕДОРОВА

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