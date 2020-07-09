После скандала с наркотиками рэпер чуть не лишился семьи

За историей несостоявшегося развода рэпера Джигана и Оксаны Самойловой наблюдала вся страна. Сегодня певец заявил, что причиной его неадекватного состояния были тяжелые наркотики, которые ему подсунули. По его словам, теперь он официально признан психбольным.

Рэпер откровенно рассказал, как развивались события в США, куда звездная пара прилетела рожать четвертого ребенка. Джиган признался, что был несказанно рад появлению сына и решил отметить это знаменательное событие. А на одной из вечеринок кто-то дал ему сильнодействующий наркотик.

Музыканту стало плохо, и он отправился на поиски душа, чтобы освежиться. В итоге охрана заведения обнаружила полностью раздетого артиста в туалете и вызвала полицию.

По оценкам самого Джигана, на тот момент у него было в норме только "30% сознания". Об этом артист рассказал в шоу "Что было дальше" на "Ютуб".

Муж Самойловой добавил, что успевал побывать в четырех психлечебницах и нескольких полицейских участках.

"Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка, мне пока нельзя водить машину", – заявил рэпер.

Напомним, после неадекватного поведения Джигана его жена заявила, что подала на развод, однако спустя некоторое время Самойлова передумала. Накануне она призналась, что решила сохранить брак ради детей.