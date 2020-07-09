Клим Шипенко хотел еще большего ажиотажа вокруг скандального эпизода

Гостем ток-шоу "Просто о сложном" в этот раз стал человек, подаривший российскому зрителю "Холопа" и "Текст". Софико Шеварднадзе задала режиссеру множество вопросов, не забыв и про скандальную сцену с актрисой Кристиной Асмус.

В ходе интервью ведущая спросила своего гостя: стал бы он снимать настолько откровенные кадры, если бы знал, к чему это приведет? Клим Шипенко спокойно отметил, что во время съемок режиссер не должен думать о личной жизни артистов. По его мнению, актеры должны понимать на что они идут и самостоятельно принимать решения, когда встает вопрос о степени откровенности постельных сцен.

Более того, режиссер отметил, что знал, что данный эпизод вызовет общественный резонанс. Он надеялся, что ажиотаж вокруг будет еще больше, поскольку это привлекло бы еще больше зрителей, которые в конечном итоге оценивали не только откровенные сцены, но и сам фильм.

Напомним, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов приняли решение развестись. На своих страницах в "Инстаграм" пара обратилась к поклонникам и заверила их, что "Текст" никак не связан с их намерением разорвать брак. Однако комментаторы в это не поверили, начав в очередной раз упрекать актрису за слишком откровенные сцены в кино.