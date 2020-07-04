"Не успела развестись": Асмус неожиданно заявила о романе с "бородатым мужчиной"

"Не успела развестись": Асмус неожиданно заявила о романе с "бородатым мужчиной"
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Поклонник пригласил актрису в пиццерию

Звездная пара – Кристина Асмус и Гарик Харламов – удивили общественность заявлением о том, что решили развестись. Какое-то время в СМИ ходили слухи, что артисты пошутили и новость о расставании – лишь часть комедийного шоу, в котором оба приняли участие. Однако звезды опровергли эти сплетни. 

Несмотря на непростой период в жизни, Кристина Асмус не унывает и старается радовать фанатов веселыми фото и хорошим настроением. На своей странице в "Инстаграм" артистка выложила снимок из ресторана и рассказала, какие виды пиццы предпочитает. Асмус призналась, что обожает это блюдо итальянской кухни. 

Публикация вызвала массу комментариев. Актер Александр Шульгин заметил, что тоже захотел полакомиться пиццей и пригласил Асмус как-нибудь пойти перекусить. Девушка ответила ему в шуточной манере, парадируя заголовки "желтой прессы". 

"Кристина Асмус не успела развестись, как завела роман с высоким, бородатым мужчиной. Предположительно по профессии он учитель танцев. Пара была замечена в пиццерии", – написала артистка (орфография и пунктуация сохранены). 

Фанаты оценили юмор звезды фильма "Текст". Кроме того, фолловеры поделились своими кулинарными предпочтениями и даже предложили Кристине несколько рецептов популярного итальянского блюда на выбор.

Ранее Кристина Асмус опубликовала на своей странице в "Инстаграм" отрывки из фильма текст, не вошедшие в финальную версию картины. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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