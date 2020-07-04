Поклонник пригласил актрису в пиццерию

Звездная пара – Кристина Асмус и Гарик Харламов – удивили общественность заявлением о том, что решили развестись. Какое-то время в СМИ ходили слухи, что артисты пошутили и новость о расставании – лишь часть комедийного шоу, в котором оба приняли участие. Однако звезды опровергли эти сплетни.

Несмотря на непростой период в жизни, Кристина Асмус не унывает и старается радовать фанатов веселыми фото и хорошим настроением. На своей странице в "Инстаграм" артистка выложила снимок из ресторана и рассказала, какие виды пиццы предпочитает. Асмус призналась, что обожает это блюдо итальянской кухни.

Публикация вызвала массу комментариев. Актер Александр Шульгин заметил, что тоже захотел полакомиться пиццей и пригласил Асмус как-нибудь пойти перекусить. Девушка ответила ему в шуточной манере, парадируя заголовки "желтой прессы".

"Кристина Асмус не успела развестись, как завела роман с высоким, бородатым мужчиной. Предположительно по профессии он учитель танцев. Пара была замечена в пиццерии", – написала артистка (орфография и пунктуация сохранены).

Фанаты оценили юмор звезды фильма "Текст". Кроме того, фолловеры поделились своими кулинарными предпочтениями и даже предложили Кристине несколько рецептов популярного итальянского блюда на выбор.

Ранее Кристина Асмус опубликовала на своей странице в "Инстаграм" отрывки из фильма текст, не вошедшие в финальную версию картины.