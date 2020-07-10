"Любви вам побольше": счастливый Харламов показал свою спутницу

"Любви вам побольше": счастливый Харламов показал свою спутницу
Гарик Харламов. Фото: Комсомольская Правда/Русский Взгляд/www.globallookpress.com
Артист выставил в соцсеть видео с отдыха

Юморист продемонстрировал фанатам свое веселое времяпровождение. На опубликованных видеороликах Гарик Харламов называет себя Максимом, а дочь Анастасию, по неизвестным причинам, – Соней. Пользователей этот пост очень взбудоражил.

Новую публикацию Харламов выложил на своей странице в "Инстаграм". Комик показал, как хорошо проводит время вдвоем с дочкой. Он назвал этот день "кукурузным" и согласился побыть немного Максимом. Так нафантазировала юная Анастасия, выбрав и себе новое имя.

"Было решено сегодня, что мы Максим и Соня. Все полная чушь, лишь бы все детки были здоровы и счастливы. Все детям. Как Ленин заговорил", – сообщил под постом Гарик.

На видеороликах юморист и его спутница сидят на летней веранде, укутавшись в плед. Анастасия (она же Соня) рассказала фанатам отца, что они "приехали опускаться в воду". А Харламов добавил: даже "видели уточек". Также он выложил веселые танцы дочери и совместное селфи во время поедания жаренной кукурузы.

Кстати, поклонники звезды написали много похожих комментариев. Пользователи назвали Гарика и Анастасию "клевыми". А некая Татьяна еще и пожелала "здоровья и побольше любви". Кто-то также заметил, что девочка очень похожа на свою маму – актрису Кристину Асмус, – которой в этом контенте как раз и не хватает.

Недавно знаменитые супруги сообщили поклонникам о своем расставании. Асмус заявила, что к такому решению они с Харламовым шли год. Ее муж печальную новость подтвердил. После этого ходили слухи, что это заявление могло быть всего лишь "разводом" для фанатов и СМИ.

Юлия ЕВГРАФОВА

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