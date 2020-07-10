Известная актриса покинет Россию из-за сериала про шпионов

Известная актриса покинет Россию из-за сериала про шпионов
Анна Уколова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Съемки саги пройдут в Англии

Актриса Анна Уколова, известная российскому зрителю по ролям таких фильмах как "Географ глобус пропил", "Охота на пиранью", "Лефиафан", а также сериалу "Ивановы-Ивановы", приняла предложение сыграть в сериале про шпионов. Съемки саги пройдут в Англии.

Четырехсерийный фильм расскажет про британского разведчика, который работает на СССР.  Уколова сыграет его русскую возлюбленную. Английский учить актрисе не придется, ей будет достаточно просто слушать и кивать в ответ.

Как сообщает издание "Взгляд", продюсеры сериала заинтересовались Уколовой после просмотра фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". По их мнению, Анна – идеальное олицетворение русской души. 

"Я патриот родины и не хотела бы играть плохого русского, но ничего такого нет", – отметила актриса. 

Съемки планировалось начать в сентябре, но их были вынуждены перенести на октябрь. 

Напомним, что не так давно Уколова поделилась подробностями о своем тяжелом детстве, которое, по мнению самой звезды, помогло ей стать актрисой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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