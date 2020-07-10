Супруг знаменитой актрисы слишком занят на работе

Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев готовятся отметить оловянную свадьбу. Они состоят в браке уже 10 лет. Однако в сам праздничный день они не смогут увидеться, потому что Матвеев будет занят на работе.

В интервью изданию "Антенна-Телесемь" Боярская призналась, что в праздничную дату супруги поздравят друг друга по телефону. А уже позже, когда актер вернется в город, отправятся в путешествие по Карелии. По словам Боярской, путь от Петербурга до их дачи занимает всего пару часов. Там уже пара сможет насладиться безумной красотой северной природы.

Напомним, узы брака Елизавета Боярская и Максим Матвеев заключили в июле 2010 года. Ради дочери знаменитого "мушкетера" актер развелся с актрисой Яной Сексте. Сейчас у Боярской и Матвеева есть два сына – Матвей и Григорий.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что после рождения второго ребенка Елизавета Боярская удивила поклонников эротичной фотосессией в стиле ретро.