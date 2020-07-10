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Российская актриса Елена Проклова анонсировала премьеру сериала "Андреевский флаг" со своим участием. Но при этом артистка неприятно удивила поклонников. Они обратили внимание, в первую очередь, на очень уставший вид любимицы.
На своей странице в "Инстаграм" 66-летняя актриса опубликовала фото без макияжа, с простой прической, в бело-сером костюме и перчатках. Судя по всему, снимок был сделан в тот момент, когда журналисты "Первого канала" брали у нее интервью. В подписи ко фото Проклова сообщила, что показ "Андреевского флага" стартует 13 июля.
Как сообщает Teleprogramma.pro, в комментариях к записи подписчики отметили уставший вид Прокловой. Также поклонники написали, что артистка очень постарела и светлые волосы были ей больше к лицу. Однако подобных нелицеприятных комментариев на странице известной актрисы уже нет. Видимо, они были удалены.
Ранее актриса публиковала на своей странице фото, на которых она выглядела помолодевшей и посвежевшей. Тогда поклонники Прокловой решили, что она прибегает к услугам пластических хирургов.
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