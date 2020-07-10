Поклонники решили, что изменения во внешности не пошли ей на пользу

Российская актриса Елена Проклова анонсировала премьеру сериала "Андреевский флаг" со своим участием. Но при этом артистка неприятно удивила поклонников. Они обратили внимание, в первую очередь, на очень уставший вид любимицы.

На своей странице в "Инстаграм" 66-летняя актриса опубликовала фото без макияжа, с простой прической, в бело-сером костюме и перчатках. Судя по всему, снимок был сделан в тот момент, когда журналисты "Первого канала" брали у нее интервью. В подписи ко фото Проклова сообщила, что показ "Андреевского флага" стартует 13 июля.

Как сообщает Teleprogramma.pro, в комментариях к записи подписчики отметили уставший вид Прокловой. Также поклонники написали, что артистка очень постарела и светлые волосы были ей больше к лицу. Однако подобных нелицеприятных комментариев на странице известной актрисы уже нет. Видимо, они были удалены.

Ранее актриса публиковала на своей странице фото, на которых она выглядела помолодевшей и посвежевшей. Тогда поклонники Прокловой решили, что она прибегает к услугам пластических хирургов.