Постаревшая Проклова неприятно удивила поклонников

Постаревшая Проклова неприятно удивила поклонников
Елена Проклова. Фото ИТАР-ТАСС/ Евгений Рухмалев
Поклонники решили, что изменения во внешности не пошли ей на пользу

Российская актриса Елена Проклова анонсировала премьеру сериала "Андреевский флаг" со своим участием. Но при этом артистка неприятно удивила поклонников. Они обратили внимание, в первую очередь, на очень уставший вид любимицы. 

На своей странице в "Инстаграм" 66-летняя актриса опубликовала фото без макияжа, с простой прической, в бело-сером костюме и перчатках. Судя по всему, снимок был сделан в тот момент, когда журналисты "Первого канала" брали у нее интервью. В подписи ко фото Проклова сообщила, что показ "Андреевского флага" стартует 13 июля.

Как сообщает Teleprogramma.pro, в комментариях к записи подписчики отметили уставший вид Прокловой. Также поклонники написали, что артистка очень постарела и светлые волосы были ей больше к лицу. Однако подобных нелицеприятных комментариев на странице известной актрисы уже нет. Видимо, они были удалены. 

Ранее актриса публиковала на своей странице фото, на которых она выглядела помолодевшей и посвежевшей. Тогда поклонники Прокловой решили, что она прибегает к услугам пластических хирургов.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В ПФР раскрыли подробности о получении надбавок за работу во времена СССР

Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы во время существования Страны Советов

На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства

На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей