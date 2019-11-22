66-летняя знаменитость раскрыла секреты своей красоты

Елена Проклова активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях. Под новыми фото артистки поклонники решили, что звезда прибегает к помощи пластических хирургов, так как выглядит она свежей и красивой. Сейчас актрисе 66 лет, но выглядит Проклова гораздо моложе.

Сама знаменитость не скрывает, что ложится под нож пластических хирургов, чтобы сохранить свою красоту надолго. Однако помощью специалистов актриса не ограничивается. Вместо крема использует настоящее алое, правильно питается и делает контрастные обтирания: по очереди кладет на лицо холодное и горячее полотенце.

"Не скрою, что прибегаю к услугам пластических хирургов, и это тоже приносит мне удовольствие", – цитирует Елену Проклову Wday.ru.

"Как Вы хороша. Что делаете с волосами, прическа бомба. А Вы вулкан", "Была красавица и осталась ею!", "Время не властно над Леночкой", "Хороший хирург у вас! Отлично выглядите!", "Очень удачная пластика", "Милая девочка", - оценили фото Прокловой.

Ранее "Утро" рассказывало, как изменились звезды "Дома-2" после пластики.