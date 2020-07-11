Жена Николаева высказалась о разводе

Жена Николаева высказалась о разводе
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Проскурякова пожаловалась на журналистов из-за раздувания конфликта

Супруга известного композитора Игоря Николаева рассказала общественности, что сейчас происходит в ее личной жизни. Юлия Проскурякова сильно удивилась большому вниманию к ее жизни и прокомментировала слухи о разводе.

Так жена артиста подчеркнула, журналисты различных изданий слишком настойчиво обзванивают всех ее друзей и знакомых. Якобы представители СМИ пытаются выяснить, разводятся ли Николаев и Проскурякова. Юлия назвала себя "скромной персоной" и успокоила фанатов. Они с артистом не разводятся, а сама певица сейчас занимается учебой и просто очень счастлива, пишут "7дней.ru". 

Стоит отметить, что это послание артистка сначала оставила в своих соцсетях, но спустя короткое время удалила. Она заменила текст поста на пожелание всего самого лучшего своим поклонникам.

К слову, недавно в сети обсуждали возможный развод Николаева и Проскуряковой. Якобы у певицы появились чувства к какому-то студенту. Кстати, поводом для таких обсуждений мог стать и другой факт. Юлия не часто появляется на публике с обручальным кольцом. Возможно, это и заставило фанатов сомневаться в том, что у звездной пары сейчас все хорошо.

Напомним, на днях супруг Юлии, Игорь Николаев, поделился с поклонниками милым фото. Композитор опубликовал семейное кадр с женой и 4-летней дочкой Вероникой. Этот пост был выставлен в "Инстаграм" в праздник – День семьи любви и верности.

Юлия ЕВГРАФОВА

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