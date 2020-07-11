"Ради внучки будет жить": Моргунова "сдала" после смерти сына

"Ради внучки будет жить": Моргунова "сдала" после смерти сына
Светлана Моргунова. Фото: Комсомольская Правда/Русский Взгляд/www.globallookpress.com
Артистку мучает давление и боли в сердце

У легендарного диктора сдает здоровье после смерти единственного сына. Светлана Моргунова около двух месяцев назад похоронила любимого Максима. По рассказам близкой подруги звезды, Ларисы Куликовой, 80-летняя артистка сейчас очень скучает по сыну, но старается держаться благодаря своим родным и друзьям.

Последний раз Куликова видела Светлану Михайловну на кладбище у сына. Подруга артистки сообщила, что после трагедии у Моргуновой стало скакать давление и болеть сердце. Сейчас легендарный диктор часто пересматривает домашние фотоархивы с сыном, очень скучает по Максиму, пишет "СтарХит".

"Говорит, что ради внучки будет жить", – добавила Куликова.

Сейчас со Светланой Михайловной 24/7 находится ее помощница, часто приезжают в гости родные – сестра, невестка и внучка. Также артистке регулярно звонят друзья.

Напомним, сыну Моргуновой Максиму было всего 52 года. Мужчины не стало 19 мая. За 10 дней до этого ему диагностировали коронавирус, лечился дома. Болезнь протекала слишком быстро, Максима мучала высокая температура, а позже произошел отек легких. Близкие семьи позже отмечали, что у единственного сына Светланы Михайловны не было хронический заболеваний, он вел здоровый образ жизни и был очень крепким. 

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В ПФР раскрыли подробности о получении надбавок за работу во времена СССР

Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы во время существования Страны Советов

На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства

На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей