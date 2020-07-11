Артистку мучает давление и боли в сердце

У легендарного диктора сдает здоровье после смерти единственного сына. Светлана Моргунова около двух месяцев назад похоронила любимого Максима. По рассказам близкой подруги звезды, Ларисы Куликовой, 80-летняя артистка сейчас очень скучает по сыну, но старается держаться благодаря своим родным и друзьям.

Последний раз Куликова видела Светлану Михайловну на кладбище у сына. Подруга артистки сообщила, что после трагедии у Моргуновой стало скакать давление и болеть сердце. Сейчас легендарный диктор часто пересматривает домашние фотоархивы с сыном, очень скучает по Максиму, пишет "СтарХит".

"Говорит, что ради внучки будет жить", – добавила Куликова.

Сейчас со Светланой Михайловной 24/7 находится ее помощница, часто приезжают в гости родные – сестра, невестка и внучка. Также артистке регулярно звонят друзья.

Напомним, сыну Моргуновой Максиму было всего 52 года. Мужчины не стало 19 мая. За 10 дней до этого ему диагностировали коронавирус, лечился дома. Болезнь протекала слишком быстро, Максима мучала высокая температура, а позже произошел отек легких. Близкие семьи позже отмечали, что у единственного сына Светланы Михайловны не было хронический заболеваний, он вел здоровый образ жизни и был очень крепким.