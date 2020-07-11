Артисту не понравились высказывания Дмитрия Гордона

Известный российский музыкальный продюсер призвал корреспондента Дмитрия Гордона остановиться в своей лжи в адрес России. Андрей Разин посчитал, что тот клевещет на "нашу страну и руководителей". Певец пригрозил представителю СМИ отозвать свои авторские права на некоторые материалы, если Гордон его не послушает.

Обращение к журналисту Разин опубликовал на своей странице в "Инстаграм". Андрей Александрович призвал "прекратить лгать на Россию и народ. Артист несколько раз в своем посте попросил Дмитрия прекратить эту "грязь". В противном случае, ему придется отозвать свои авторские права на два больших интервью про группу "Ласковый май". Певец заметил, что они также были изданы в книгах Гордона. Другие артисты-патриоты могут тоже поступить подобным образом, добавил Разин.

"В конечном итоге, все равно наши народы едины. И украинцы, и россияне – братья и никогда не будут ссориться. Хватит подыгрывать этим американским негодяям", – написал музыкант.

В конце своего длинного послания к журналисту Разин еще раз подтвердил свои намерения. Якобы механизм, о котором он говорит, вскоре может быть уже запущен.

Напомним, в прошлом месяце Андрей Александрович также публично высказался о произошедшей аварии с Ефремовым. По мнению артиста, в громком дорожно-транспортном происшествии якобы замешаны третьи лица.