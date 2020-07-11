Интерес вызвал внешний вид "золотого" состава коллектива

Редактор американского издания журнала Vogue Лиана Сатенштейн посвятила свою статью подробному разбору стиля группы "ВИА Гра". Больше всего она отметила "золотой" состав группы, когда там выступали Вера Брежнева, Анна Седакова и Надежда Мейхер.

Она вспоминает, что в те года девушки носили джинсы с низкой посадкой и приоткрывали все тело. Их одежда во многом была покрыта стразами и мехами – такой стиль обозреватель назвала "чрезмерно женственным".

При этом редактор отмечает, что их одежда не была кричаще вульгарной. Стиль девушек, по ее словам, был разумно сексуальным. Она также отметила, что во время съемок клипа "Не оставляй меня, любимый" Вера Брежнева выглядела очень подходяще под песню, где рассказывается о девушке, которая запуталась в любви.

" У Брежневой великолепный французский маникюр, меховая ушанка, яркий топ с оранжевым змеиным принтом и блестящая серебряная рубашка, оголяющая ее пупок", – приводит выдержку из статьи "Лента.ру".

После 2007 года состав "ВИА Гры" менялся несколько раз. Наиболее успешным считают период, когда на сцену выходили Брежнева, Седакова и Мейхер. Сейчас девушки заняты собственной карьерой.

Вера Брежнева вышла замуж за продюсера группы Константина Меладзе. Полагают, что не так давно певица приревновала мужа к одной из новых участниц коллектива и решила избавиться от соперницы.