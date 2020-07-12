"Упаковывает всю жизнь в коробки": вдова Проскурина покинет Москву

"Упаковывает всю жизнь в коробки": вдова Проскурина покинет Москву
Виктор Проскурин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Жена погибшего не знает, что будет делать дальше

Ирина Хонда, возлюбленная актера Виктора Проскурина, скончавшегося 30 июня, съезжает с вещами из своей московской квартиры. Женщина решила обойтись без скандалов и покидает столицу, сообщает Starhit.

Как отмечает источник, Ирину выселяют, так как прав на эту квартиру у нее нет. Женщина строила вместе с мужем планы на дальнейшее будущее, так как покидать этот мир никто не собирался. Трагедия стала неожиданной, и теперь всю свою совместную жизнь с возлюбленным, рассказали друзья супругов, она "упаковывает в коробки".

Хонда заявила, что возвращается в Петербург. Там у нее есть ипотечное жилье, которое она собиралась продать, а на вырученные средства купить маме новую квартиру и переехать с артистом в Испанию. Теперь же она не знает, как дальше жить.

В течение длительного периода времени Ирина занимала должность директора Виктора, однако их отношения не были скреплены брачными узами. После переезда она собирается создать музей и организовать фестиваль в память о покойном.

Виктор Проскурин скончался 30 июня в московской больнице из-за приступа обструктивной болезни легких. Церемония прощания состоялась в театральном училище имени Щукина, на которую пришли десятки людей.

"Утро.ру" писало ранее, что в палату к Проскурину не пускали даже самых близких людей. Когда он заболел, Ирина находилась в Петербурге. Актера госпитализировали еще в мае.

Егор МАЛКОВ

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