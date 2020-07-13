Пьяный отец Ефремова едва не устроил международный скандал

Пьяный отец Ефремова едва не устроил международный скандал
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Инцидент произошел во время гастролей МХАТа в Болгарии

Отец российского актера Михаила Ефремова Олег Ефремов во время гастролей МХАТа в Болгарии в 1973 году напился и чуть не устроил международный скандал с участием местного генерального секретаря Тодора Живкова.

В материале издания Life приводятся воспоминания актера Всеволода Шиловского. По его словам, Ефремов-старший славился среди коллег своим пристрастием к алкоголю и порой по "пьяной лавочке" устраивал дебоши. В театре даже был специальный человек, единственной обязанностью которого было следить, чтобы советский артист не напивался.

В один из вечеров, когда труппа МХАТа гастролировала в Болгарии, был запланирован торжественный банкет с участием главы этой страны Живковым и советских артистов. В какой-то момент генсек куда-то отлучился, а когда вернулся, обнаружил что на его месте уже лежит в стельку пьяный Олег Ефремов. Причем уснул артист, положив голову в тарелку с салатом, которая была предназначена для Живкова. Когда же последний подошел ближе, Ефремов-старший нецензурно поприветствовал его и вернулся в салат.

К счастью, лидер Болгарии оказался человеком с чувством юмора, и международного скандала не произошло. Никаких последствий лично для Ефремова из-за его выходки тоже не было.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о скандальных подробностях из жизни актера театра "Современник" Михаила Ефремова. 

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Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com
Александра ЛЕОНИДОВА

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