Артист впервые за долгое время вышел на сцену

Знаменитый артист впервые за много лет спел на публике. Андрей Губин исполнил одну из своих популярных композиций с певцом Ильей Бардо. Поклонники от этого выступления плакали и просили еще.

Отрывок видео, где артисты вместе поют "Ты забудешь обо мне на сиреневой Луне", в своем "Инстаграм" опубликовал сам Бардо. Участник пятого сезона телешоу "Голос" поделился этой радостной новостью с фанатами. Он написал, что счастлив лично познакомиться с Андреем Викторовичем, и охарактеризовал певца как доброго, скромного, простого и порядочного человека. Илья также указал, что испытывает глубокое уважение к этому артисту.

Для фанатов Губина это видео стало настоящим подарком. Они написали, что очень скучают по артисту, а его голос их "пронзает". Также поклонники признались, что после этого видео у них появились мурашки и побежали слезы. А ролик они якобы пересмотрели множество раз. "Хочу полную запись", "Радость какая", "Андрей, ты лучший", "побольше бы таких видео", "мы ждем тебя и любим", – отметили пользователи.

Также поклонники творчества певца предались теплым воспоминаниям, поделились историями, как они выросли его на песнях. Кто-то даже назвал "настоящим преступлением" так долго не появляться на сцене. Напоследок Губину пожелали здоровья, счастья и еще раз попросили возобновить концерты для фанатов.

Напомним, в мае этого года популярный певец 1990-х впервые за долгое время опубликовал свое фото. Поклонники заметили, как постарел и похудел их кумир. Некоторых он даже шокировал такими изменениями во внешности. Ранее Андрей Губин рассказал о своей смертельной болезни.