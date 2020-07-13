"Мы ждем тебя": Губин спел на публике и растрогал фанатов до слез

"Мы ждем тебя": Губин спел на публике и растрогал фанатов до слез
Андрей Губин. Кадр youtube.com
Артист впервые за долгое время вышел на сцену

Знаменитый артист впервые за много лет спел на публике. Андрей Губин исполнил одну из своих популярных композиций с певцом Ильей Бардо. Поклонники от этого выступления плакали и просили еще.

Отрывок видео, где артисты вместе поют "Ты забудешь обо мне на сиреневой Луне", в своем "Инстаграм" опубликовал сам Бардо. Участник пятого сезона телешоу "Голос" поделился этой радостной новостью с фанатами. Он написал, что счастлив лично познакомиться с Андреем Викторовичем, и охарактеризовал певца как доброго, скромного, простого и порядочного человека. Илья также указал, что испытывает глубокое уважение к этому артисту.

Для фанатов Губина это видео стало настоящим подарком. Они написали, что очень скучают по артисту, а его голос их "пронзает". Также поклонники признались, что после этого видео у них появились мурашки и побежали слезы. А ролик они якобы пересмотрели множество раз. "Хочу полную запись", "Радость какая", "Андрей, ты лучший", "побольше бы таких видео", "мы ждем тебя и любим", – отметили пользователи.  

Также поклонники творчества певца предались теплым воспоминаниям, поделились историями, как они выросли его на песнях. Кто-то даже назвал "настоящим преступлением" так долго не появляться на сцене. Напоследок Губину пожелали здоровья, счастья и еще раз попросили возобновить концерты для фанатов.

Напомним, в мае этого года популярный певец 1990-х впервые за долгое время опубликовал свое фото. Поклонники заметили, как постарел и похудел их кумир. Некоторых он даже шокировал такими изменениями во внешности. Ранее Андрей Губин рассказал о своей смертельной болезни.

Юлия ЕВГРАФОВА

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