Стало известно, какое решение вынес суд

Кирилла Емельянова оштрафовали за нападение на врачей и полицейского. В качестве наказания актеру придется заплатить 20 тыс. рублей.

В марте на Емельянова, получившего популярность благодаря роли Алексея Сырникова в сериале "Кадетство", было заведено уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Он и его подруга Екатерина Бобкова выпивали, но в какой-то момент звезда почувствовала себя нехорошо и потеряла сознание. Тогда модель решила вызвать скорую. Однако, как только мужчина пришел себя, он сразу же набросился на медиков с кулаками.

Как сообщает сайт Mash, врачам скорой помощи ничего на оставалось, кроме как вызвать полицию. Но Емельянов стал угрожать и им. Итогом такого неадекватного поведения стал штраф, назначенный мировым судом еще в мае. Несмотря на требование прокурора отменить наказание и пересмотреть дело, сегодня оно закончилось с таким же результатом.

Ранее "Утро.ру" писало, как актер из сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов десять лет содержал чужого ребенка.