Звезду сериала "Кадетство" наказали за драку

Звезду сериала "Кадетство" наказали за драку
Кирилл Емельянов. Кадр из "До свидания, мальчики" (2014)
Стало известно, какое решение вынес суд

Кирилла Емельянова оштрафовали за нападение на врачей и полицейского. В качестве наказания актеру придется заплатить 20 тыс. рублей. 

В марте на Емельянова, получившего популярность благодаря роли Алексея Сырникова в сериале "Кадетство", было заведено уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Он и его подруга Екатерина Бобкова выпивали, но в какой-то момент звезда почувствовала себя нехорошо и потеряла сознание. Тогда модель решила вызвать скорую. Однако, как только мужчина пришел себя, он сразу же набросился на медиков с кулаками. 

Как сообщает сайт Mash, врачам скорой помощи ничего на оставалось, кроме как вызвать полицию. Но Емельянов стал угрожать и им. Итогом такого неадекватного поведения стал штраф, назначенный мировым судом еще в мае. Несмотря на требование прокурора отменить наказание и пересмотреть дело, сегодня оно закончилось с таким же результатом. 

Ранее "Утро.ру" писало, как актер из сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов десять лет содержал чужого ребенка.

Юлия МИХАЙЛОВА

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