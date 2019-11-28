Звезда узнал правду с помощью детектора лжи

Артист Кирилл Емельянов стал известен после съемок в сериале "Кадетство". Тогда же 17-летний молодей человек познакомился с Кристиной Дехант, с которой у них закрутился бурный роман. Через 9 месяцев блондинка родила актеру сына.

Вместе Емельянов и Дехант никогда не жили, но актер исправно платил алименты на сына 10 лет. Только сейчас звезда сериала "Кадество" заподозрил неладное.

"Два года назад меня попросили изменить размер ежемесячных выплат. Сумма выросла от 20 тысяч рублей до 50. А на Новый год Кристина попросила увеличить сумму до 100 тысяч", – рассказал актер в эфире передачи "На самом деле".

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, Кирилл нанял частного детектива. Сыщик выяснил, что бывшая возлюбленная живет с мужчиной, которого предполагаемый сын актера называет папой.

В эфире шоу полиграф показал, что Кристина обманывала актера 10 лет. На вопрос является ли Емельянов отцом ребенка, она ответила "да", что было ложью – показал детектор лжи.

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