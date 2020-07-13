Михалкова впервые показала лицо младшей дочери

Михалкова впервые показала лицо младшей дочери
Анна Михалкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственница известного режиссера перестала скрывать ребенка

Анна Михалкова опубликовала в социальной сети фото, где она позирует в лифте рядом с девочкой, на обеих надеты практически одинаковые платья. На этом летнем снимке впервые удается рассмотреть лицо младшей дочки артистки Лидии.

Ребенок появился на свет в 2013 году и стал третьим для Анны Михалковой и предпринимателя Альберта Бакова. До этого актриса часто фотографировала дочку со спины или полубоком, но только сейчас удалось разглядеть, как же выглядит внучка Никиты Михалкова.

"Вот для чего нужны девочки!"

– написала артистка, намекая на одинаковые наряды.

Подписчики в "Инстаграм" знаменитости написали, что видят девочку впервые, и отметили ее красоту. Кто-то предположил, что Лидия похожа на свою прабабушку Наталью Кончаловскую.

"По-моему, первый раз вижу вашу дочь) какая она", "Красотки", "Первое появление", "На прабабушку Наташу походит Лидочка", "Красавицы такие", "Мамина дочка", "Супер девчонки", – оценили в социальной сети.

Ранее Анна Михалкова рассказывала, какой продукт мешает ей похудеть. Как оказалось, дочь режиссера не должна есть некоторые морепродукты – так показал особый тест. 

Дарья ПЕТРОВА

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