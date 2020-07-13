Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Анна Михалкова опубликовала в социальной сети фото, где она позирует в лифте рядом с девочкой, на обеих надеты практически одинаковые платья. На этом летнем снимке впервые удается рассмотреть лицо младшей дочки артистки Лидии.
Ребенок появился на свет в 2013 году и стал третьим для Анны Михалковой и предпринимателя Альберта Бакова. До этого актриса часто фотографировала дочку со спины или полубоком, но только сейчас удалось разглядеть, как же выглядит внучка Никиты Михалкова.
"Вот для чего нужны девочки!"
– написала артистка, намекая на одинаковые наряды.
Подписчики в "Инстаграм" знаменитости написали, что видят девочку впервые, и отметили ее красоту. Кто-то предположил, что Лидия похожа на свою прабабушку Наталью Кончаловскую.
"По-моему, первый раз вижу вашу дочь) какая она", "Красотки", "Первое появление", "На прабабушку Наташу походит Лидочка", "Красавицы такие", "Мамина дочка", "Супер девчонки", – оценили в социальной сети.
Ранее Анна Михалкова рассказывала, какой продукт мешает ей похудеть. Как оказалось, дочь режиссера не должна есть некоторые морепродукты – так показал особый тест.
Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин
Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально