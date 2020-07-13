Молодому человеку сегодня исполнилось 20 лет

Сегодня, 13 июля, единственный сын Анастасии Заворотнюк отмечает день рождения. В честь этого радостного события Майкл выложил в истории "Инстаграм" совсем нерадостные фото.

"Здесь должен быть многозначительный текст, наполненный глубоким смыслом и саморефлексией", – подписал молодой человек первый кадр.

На второй истории сын звезды разместил праздничный эмоджи на черном фоне.

Поклонники заметили, что наследник Анастасии повзрослел и возмужал. Также фанаты отметили, что Майкл очень похож на свою маму.

Одной из первых Майкла поздравила его сестра Анна. "Happy b-day, bro, i love you", – написала девушка на своей странице в социальной сети.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк мне выходила в свет уже больше года. Всему виной онкология, с которой актриса продолжает бороться несмотря ни на что. Семья знаменитости предпочитает хранить молчание и не делать официальных заявлений. Однако дочка актрисы Анна переодически делится новостями о здоровье мамы в "Инстаграм".