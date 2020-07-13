Мужчина заразился коронавирусом

Мексиканский актер Раймундо Капетильо скончался через неделю после госпитализации в одной их больниц Мехико. Врачи поставили ему диагноз COVID-19, к смерти мужчины привели осложнения, вызванные инфекцией.

Капетильо было 74 года. Он начал сниматься еще в 1962 году. Одними из наиболее запоминающихся его работ были съемки в сериале "Дикая роза". Также он снимался в "Марисоль", "Страсть" и "Свирепая любовь".

О кончине актера сообщило мексиканское издание El universal. Также Раймундо был двоюродным братом известным актеру Гильермо и певцу Эдуарду Капетильо.

Ранее стало известно о смерти актера из саги "Властелин колец".