Подругу Началовой обматерили за фотосессию у могилы певицы

Подругу Началовой обматерили за фотосессию у могилы певицы
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка позировала у памятника с букетом роз

Могилу Юлии Началовой, где недавно закончилась работа над монументом, продолжают посещать ее друзья. Недавно навестила певицу ее знакомая Елена Метлюк, устроив на кладбище небольшую фотосессию. Подобные снимки разозлили поклонников покойной артистки.

Метлюк сфотографировалась около памятника Началовой с букетом роз кремового цвета. Подруга звезды присела перед могилой, которую буквально завалили цветами знакомые и паломники. "Моя жизнь разделилась на ...до и после... Спи спокойно мой ангел", – написала Елена в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Пост девушки возмутил некоторых пользователей сети. В комментариях указали, что так фотографироваться на могиле неуместно:

"Что за показуха? На кладбище. Вы *** [с ума сошли – прим. ред.]".

Остальные же посочувствовали утрате Елены. Подписчики восхитились привязанностью подруги к Началовой, а также отметили, что смерть певицы – большая трагедия для всех: "Ты настоящий друг!", "Спасибо, что помните Юленьку доброй, светлой памятью", "Вот это настоящая дружба. Вы молодец!"

Ранее бывшая помощница Началовой рассказала о странностях, которые происходит на кладбище. По ее словам, некоторые паломники рыли там землю.

Карина СИРАЗОВА

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