Меладзе попал в аварию

Меладзе попал в аварию
Влерий Меладзе. Фото: instagram.com/meladzevalerian/
Артист простил виновницу случившегося

Певец рассказал общественности, что попал в дорожно-транспортное происшествие. В итоге пострадала только машина Валерия Меладзе. Виновнице аварии после того, как она узнала, в кого въехала, пришлось извиняться публично.

Этой новостью со своими фанатами певец поделился на странице в "Инстаграм". Меладзе выложил скриншот из аккаунта девушки, которая накануне задела его машину. В своем послании незнакомка назвала артиста Валерианом и попросила у него прощения. Девушка написала, что она, "честно, не видела".

В качестве моральной компенсации участница ДТП пообещала скачать на телефон все треки Валерия Шотаевича , пишет телеканал "360". По словам дамы, она очень любит артиста и всегда слушала его композиции. 

Сам певец пояснил фанатам, что одна неопытная участница дорожного движения лишь слегка задела его авто. Но после таких извинений в социальной сети он не мог не простить девушку.

Ни о каких травмах, полученных в результате аварии, артист не сообщал. Видимо, пострадало только авто. После этого фанаты принялись писать в комментариях, мол, это "милый исход ДТП", и "девушке будет, что рассказать внукам". А также отметили, что "такое признание грех не простить". Кто-то из подписчиков даже написал о своем желании "тоже врезаться" в Валерия Шотаевича.

К слову, в Сети периодически появляются новости об авариях, в которые попадают знаменитости. Например, накануне стало известно, что популярная блогер разбилась на мотоцикле в Подмосковье.

Юлия ЕВГРАФОВА

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