Их случайная встреча 35 лет назад дала миру нового актера

Встреча российского кинорежиссера Андрея Кончаловского и некогда всего лишь экс-заключенного Дэнни Трехо стала судьбоносной. Именно благодаря народному артисту России американец начал карьеру актера.

Эта удивительная история произошла еще в 1985 году. Тогда Кончаловский снимал фильм "Поезд-беглец". Над сценарием ему помогал работать Эдди Банкер, именно он позвал на площадку Трехо. Дэнни попросили обучить одного из актеров хорошо драться. За это бывшему заключенному предложили очень приличную по тем временам сумму – $323 в день, пишет RT.

Сейчас Трехо вспоминает, что за такие деньги он был готов даже бросить своего наставника. До этого Дэнни в неделю получал меньшую сумму, чем ему предложили за один тренировочный день.

Обучение проходило успешно, но в какой-то момент, со слов Трехо, очень мягкий русский режиссер Кончаловский заметил его. Оба актера, которые играли в сцене тюремной драки, имели приятную внешность, и Андрей Сергеевич посчитал, что необходим контраст. Дэнни выглядел грозно, вот его и пригласили заменить одного из артистов. Так внезапно экс-заключенный стал актером.

Кстати, Дэнни добавил, что после этого у членов съемочной площадки поменялось отношением к нему. К Трехо обращались "господин", гримировали и приносили кофе.

Напомним, режиссер Андрей Кончаловский иногда делится с поклонниками информацией о своих новых проектах. А вот не так давно он даже раскрыл личный секрет. Андрей Сергеевич озвучил правило, которое поможет сохранить счастливые отношения в семье.