Все через постель: Малахов откровенно о работе на ТВ

Все через постель: Малахов откровенно о работе на ТВ
Андрей Малахов. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист опубликовал громкое признание в соцсети

Популярный телеведущий ответил на вопросы своих фанатов. Андрей Малахов разъяснил интересующимся, как устроен шоу-бизнес. Так, он подтвердил стереотипное мнение, что на телевидении есть определенная схема "попадания на экран".

Журналист записал для своих поклонников несколько инстаграм-историй. Шоумен сообщил, что в честь 30-летия ВГТРК и телеканала "Россия 1" он ответит на все вопросы своих подписчиков. Самый острый был о том, что на ТВ все через постель. На это Малахов ответил с юмором. Опубликовал фото, где он лежит в кровати с бейджем прессы и подписал: "Все!", завершив высказывание веселыми смайликами. 

Также телеведущий рассказал, что в конкурсе на самый оригинальный вопрос победил такой: "Андрюш, как растет ваша доченька?". Как известно, Малахов воспитывает сына, дочери у него нет.

Еще шоумен поделился с подписчиками треком, который слушает сейчас, своим веселым настроением и фильмом, впечатлившим его не так давно, – "Дело Ричарда Джуэлла". Кстати, кто-то из фанатов решил даже уточнить, сколько лет журналисту. На это телеведущий ответил, что ему 30, как и телеканалу.

К слову, Андрей Малахов любит выкладывать в своем профиле юмористические высказывания и видео. Недавно телеведущий снялся с двумя шикарными блондинками. Этот Забавный ролик журналист посвятил теще.

Юлия ЕВГРАФОВА

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