Звезде поступок наследника сильно не понравился

Популярная телеведущая отругала сына за татуировку. Девятилетний Богдан сделал ее себе сам. На это Алена Водонаева публично заявила, что она против таких "украшений".

Бывшая участница "Дома-2" выставила несколько инстаграм-историй. На них ее сын Богдан печатью ставит себе татуировку на руке. Весь процесс мальчик детально прокомментировал. По его словам, если долго держать печать, а потом "слегка размазать", то выйдет очень неплохо. Спустя несколько секунд на теле ребенка появилась желанная черная надпись.

Снимая все происходящее на камеру, Алена сказала мальчику, что она против тату. В качестве аргумента звезда телестройки сообщила, мол, и свои хочет свести. Потом Водонаева спросила у сына, не собирается ли он в будущем делать себе настоящую наколку.

"Я посмотрю, как там по жизни будет. Пока не знаю", - важно ответил девятилетний отпрыск.

На это брюнетка возразила, что надо думать о математике. Чем в итоге закончился диалог матери и сына, не известно.

К слову, телеведущая часто делает откровенные публичные заявления. Недавно Алена Водонаева честно призналась, что жалеет о браке с музыкантом Алексеем Комовым. С ее слов, это был бесполезный и безответственный союз.