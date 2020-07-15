Могилу знаменитой ведущей расположили в глубине кладбища

Юлию Норкину, которая умерла чуть больше месяца назад, похоронили на кладбище в подмосковном городе Пушкино. Почему для известной ведущей выбрали место в глухом лесу, рассказали местные жители.

Могила журналистки находится в глубине кладбища, которое даже не имеет четких границ и окружено лишь пластиковым забором. Некоторые недоумевали, почему Норкину не похоронили рядом с другими знаменитостями – на Троекуровском или Пятницком, например. Ходили слухи, что Ново-Деревенское кладбище было выбрано якобы из-за того, что ведущая ушла из жизни вовсе не от инфаркта.

Решение семьи Норкиной объяснили местные жители. Оказывается, там похоронен отец журналистки Геннадий Рыбаков, у которого была дача в Пушкине. Собеседник Nation News рассказал, что несколько дней назад на могилу к звезде приходил ее супруг Андрей с детьми.

Ранее пользователей Сети привлекло внимание мистическое послание Норкиной незадолго до смерти.