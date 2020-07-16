"Безголосые обезьяны": звезда 90-х объяснила свой уход со сцены

"Безголосые обезьяны": звезда 90-х объяснила свой уход со сцены
Маша Распутина. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Маша Распутина посетовала на бездуховность и низкий уровень современной культуры

Звезда эстрады 1990-х Маша Распутина раскритиковала современных исполнителей и в целом актуальную российскую эстраду.

В интервью изданию "Собеседник" певица  заявила, что сейчас в шоу-бизнесе "скачут безголосые и бездумные обезьяны", а вся современная музыка просто ужасна и находится на очень низком уровне.

Также певица привела слова актрисы Марии Шукшииной о том, что артисты уничтожают духовность российской молодежи. Все поменялось на 180 градусов, нынешнее поколение воспринимает зло как норму. А артисты поздних советских времен и 90-х годов – люди, борющиеся за правду и культуру. При этом Распутина добавила, что полностью согласна с Шукшиной и очень ее уважает. 

Артистка прошлась не только по музыке, но и по кинематографу. По ее мнению, в нем тоже присутствует только одна бездуховность. Поэтому исполнительница не смотрит современные российские фильмы, а предпочитает произведения Болливуда и турецкие сериалы. Только в них, считает звезда, поднимается тема нравственности, которая в конце концов побеждает. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как возбужденный Андрей Малахов засмотрелся на грудь Маши Распутиной

Александра ЛЕОНИДОВА

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